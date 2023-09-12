Москва, 12 сентября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Москва возглавила рейтинг городов БРИКС по технологическому и пространственному развитию, сообщили 12 сентября в Центре социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ.

РИА Новости/Григорий Сысоев

Исследование проводил консорциум организаций из Китая, Индии и России. Индекс призван продемонстрировать, в какой степени пространственное развитие того или иного города помогает его жителям экономить время.

Второе, третье и пятое места в рейтинге заняли города КНР (Пекин, Шанхай и Гуанчжоу), четвёртое место — бразильский Сан-Паулу.

Составители рейтинга особо отметили усилия властей российской столицы в модернизации инфраструктуры общественного транспорта, повышении доступности и разнообразия функций для жителей Москвы, рост научного и культурного потенциала города, отметили в ВШЭ.

«Чтобы оценить масштаб перемен, достаточно вспомнить такие проекты, как МЦК (Московское центральное кольцо. — Прим. ред.) и МЦД (Московские центральные диаметры. — Прим. ред.), строительство БКЛ (большой кольцевой линии метро. — Прим. ред.), замену автобусов на электробусы, развитие речного транспорта. Большой «вес» в расчёте индекса играет развитие инновационной инфраструктуры — в частности, цифровых социальных услуг, сервисов доставки и мобильности», — заявил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Как сообщалось ранее, 9 сентября президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска движения по МЦД-4. Диаметры лёгкого метро будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов вокруг Москвы, рассказал глава государства. Строительство магистралей и развязок в Москве позволило в последние годы сформировать абсолютно новый дорожный каркас столицы, отметил также президент.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа страны — участницы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли итоговую декларацию по итогам 15-го саммита, проходившего в ЮАР. Участники объединения высказались в пользу расширения использования нацвалют в международной торговле и в финансовых организациях внутри организации, а также выступили против барьеров в торговле. С 1 июня 2024 года в состав БРИКС войдут ещё шесть стран — Иран, Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 году саммит организации пройдёт в России.