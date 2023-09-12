Владивосток, 12 сентября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Власти Великобритании вряд ли понимают ответственность за подготовку украинских диверсантов, планировавших атаку на АЭС в России. Об этом 12 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может быть, вообще не знают? Допускаю и такое», — заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин допустил, что британские спецслужбы действуют под руководством США. Эти провокаторы «не чувствуют краев и могут довести до серьезных последствий», заключил он.

Ранее Путин заявил, что ФСБ в ходе боестолкновения захватила несколько диверсантов из спецслужб Украины, которые планировали нанести ущерб одной из российских АЭС. На допросе они признались, что готовились под руководством британских инструкторов.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о задержании сотрудникам ФСБ диверсантов ВСУ, которые готовили атаку на Запорожскую атомную электростанцию. Подготовку диверсанты проходили в Германии, им «помогали» британские инструкторы, сообщил Рогов, опубликовав видеозапись допроса одного из подозреваемых.