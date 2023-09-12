Москва, 12 сентября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Население РФ переходит к сберегательной модели потребления, а это скажется на темпах роста российского ВВП, считает ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Об этом он заявил 12 сентября корреспонденту ИА Регнум.

РИА Новости/Владимир Трефилов

Ранее глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал, что по итогам 2023 года рост ВВП РФ может превысить 2%.

Как полагает Мастеров, есть риски, что данный показатель может продемонстрировать более скромные результаты.

«По последним уточнённым данным Росстата, накопленный рост ВВП России с декабря 2022-го по июнь 2023-го составил 1,64%. Экономика России растёт уже четыре квартала подряд, — сказал Мастеров. — При этом в I квартале 2023 года рост составил 0,73%, во II — 0,9%. Однако нужно учитывать низкую базу, тем более что наиболее значительные последствия экономических санкций и геополитических потрясений в 2022 году пришлись именно на II квартал».

Как полагает Мастеров, против дальнейшего роста ВВП работает ряд факторов. Один из них — ситуация с курсом рубля, сложившаяся во второй половине лета, и угроза роста инфляции. Она вынудила принять меры по ужесточению бюджетной и денежно-кредитной политики. А это может притормозить развитие российской экономики и потребительскую активность населения в конце 2023 года.

Кроме того, как пояснил экономист, скажется переход населения к сберегательной модели потребления.

Также он согласился с Грефом, который напомнил, что снижение доступности кредитов (то есть рост ключевой ставки ЦБ РФ) не слишком полезно для роста ВВП.

«Рост ставки увеличивает расходы на выплаты процентов по кредитам и снижает их доступность как для населения, так и для бизнеса, — сказал Мастеров. — Кроме того, к снижению доступности кредитов может привести ужесточение условий их выдачи, так как банки хотят снизить риски невозврата этих денег».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экономиста Ольги Лебединской, одним из источников роста российского ВВП в 2023 году станет внутренний рынок. Потребительская активность в стране растёт, равно как и обороты розничной торговли. Что касается роста ключевой ставки ЦБ России и, как следствие, снижения доступности кредитов, то это, по мнению Лебединской, не сильно скажется на итоговых показателях ВВП.

Между тем, по данным Банка России, экономика РФ не прекращает расти, несмотря на ограничения, а признаки замедления роста сменились новым раундом подъёма в конце лета.

Глава российского правительства Михаил Мишустин также отметил, что показатели ВВП с начала 2023 года превысили 2%. А это свидетельствует о закреплении экономического роста. В июле 2023 года ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил, что по итогам 2023 года экономика России может вырасти на 2,5% и даже выше.

По данным Росстата, экономика России по итогам II квартала выросла в годовом выражении на 4,9%.