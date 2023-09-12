Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Мировое олимпийское движение оказалось в ловушке финансовых интересов, изначальная идея о спорте вне политики извращена. Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Он напомнил, что идея инициатора проведения современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена была в том, чтобы спор находился вне политики, не разъединял, а объединял людей.

«Что произошло за последние десятилетия, олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализация международного спорта и международного олимпийского движения», — сказал Путин.