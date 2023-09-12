Москва, 12 сентября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Одним из источников роста российского ВВП в 2023 году станет внутренний рынок, ставка на который оправдала себя. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 сентября заявила Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Известия/ Сергей Лантюхов

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что по итогам 2023 года рост ВВП России составит больше 2%.

Как пояснила Лебединская, один из рисков, угрожающих росту ВВП, — это ускорение инфляции. Что касается источников роста, то таковыми будут оптовая торговля, строительство и промышленное производство. Также она отметила, что ориентация на внутренний рынок уже начинает приносить плоды: растут потребительская активность, обороты розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению, а также показатели грузооборота.

«Возможные угрозы — дефицит импортных товаров и потребительского, и инвестиционного, и промежуточного назначения (комплектующих), способный затормозить дальнейшее развитие», — уточнила Лебединская.

Также она обратила внимание на слова Грефа о том, что меры, направленные на снижение доступности кредитных ресурсов, отрицательно повлияют на рост ВВП. Лебединская объяснила, что повышение ключевой ставки, на которое здесь намекнул глава Сбербанка, действительно уменьшает доступность займов, но на годовой рост ВВП это повлияет незначительно.

«Повышение ставки — лучший вариант, если сравнивать потенциальную угрозу нарастания массовых неплатежей и банкротства, — сказала она. — Тем более что внутренний спрос уже восстановился, и теперь нельзя допустить его перегрева».

Как полагает Лебединская, к реальным показателям роста ВВП по итогам 2023 года ближе всего окажется прогноз ЦБ — 2–2,2%.

Между тем данные Росстата свидетельствуют о том, что со второго полугодия рост российского ВВП замедлился. На это обратил внимание профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Последние годы у нас драйвером роста ВВП было внутреннее потребление, — заметил Сафонов. — У нас росли продажи товаров длительного и краткосрочного пользования плюс развивалось импортозамещение. Третий фактор, который был крайне важен, — это поддержка государством инфраструктурных проектов».

Однако есть ряд факторов, которые будут тормозить рост ВВП. Как пояснил Сафонов, та динамика, которую показали отрасли военно-промышленного комплекса в 2022 году и в начале 2023-го, носит ограниченный характер. Вдобавок сказывается утрата европейского рынка, на который была завязана российская угольная промышленность.

«А Китай и Индия не испытывают потребности в таких объёмах нашего топлива», — констатировал экономист.

К тому же сказывается сокращение потребительского спроса.

«После резкого роста курса доллара потребление, связанное с импортными товарами, пошло на спад. Это замедляет и торговлю, и все отрасли, которые обслуживают импортные поставки», — подытожил Сафонов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Банка России, экономика РФ продолжила расти, несмотря на возникшие ограничения, а признаки замедления сменились новым раундом подъёма в августе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также обратил внимание на то, что показатели ВВП с начала 2023 года превысили 2%, что свидетельствует о закреплении экономического роста. В июле 2023 года ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности — почти на 1%.

Не исключено также, что по итогам 2023 года экономика России может вырасти на 2,5% и даже выше. Такой прогноз сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

В свою очередь, Росстат сообщил, что экономика России по итогам II квартала выросла в годовом выражении на 4,9%.