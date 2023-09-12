Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Экономику Украины не поднять без помощи западных фондов, а Запад вряд ли будет кормить эту страну после окончания боевых действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, для некоторых стран образ будущего связан исключительно с членством в НАТО или Евросоюзе. Но это означает не только взаимодействие, но и полную зависимость от кого-то. Так, в экономической сфере украинцам понадобятся деньги из соответствующих фондов, «иначе им не подняться», но Западу это не нужно.

«Кстати говоря, и мира-то там на Украине никто не хочет, потому что если война прекратится, надо будет отвечать перед народом за экономическую и социальную составляющую, а показать-то нечего», — подчеркнул Путин.

Он выразил сомнения в том, что после окончания боевых действий на Украине пойдёт потоком процесс восстановления экономики.

«Кто кормить-то там будет?» — добавил Путин.