Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Будущее России обеспечено усилиями многонационального народа, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Известия/Константин Кокошкин

«Россия не только имеет такое надежное, хорошее будущее, но оно обеспечено (будущее) усилиями всего нашего многонационального народа», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин в своём поздравлении с Днём России напомнил о необходимости помнить о своих традициях и наследии предыдущих поколений.

Глава государства отметил, что День России закрепляет единство многонационального народа страны и знаменует неразрывность многовековой истории, величия и славы, а также единство народа и преданность стране.