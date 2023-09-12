Челябинск, 12 сентября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. В Челябинской области конфликт цыган закончился расстрелом автомобиля с использованием охотничьих ружей и автомата Калашникова. По горячим следам полицейские задержали одного из участников конфликта — военнослужащего близлежащей воинской части. Рядом с местом преступления найден автомат со сбитым номером.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Поздно вечером 10 сентября в городе Миассе неизвестные лица расстреляли автомобиль «Киа Рио», в котором ехала семья цыган», — рассказал ИА Регнум источник в оперативных службах региона.

После расстрела во вторую горбольницу Миасса доставили 28-летнего мужчину с простреленным коленом, его 77-летнего родственника с множественными переломами и ранениями ног, а также 20-летнего парня с огнестрельным ранением и переломом лодыжки левой ноги. На месте преступления эксперты обнаружили гильзы калибра 5,45 и также гильзы от патронов для охотничьих ружей 12-го калибра.

На следующий день в Миассе был задержан 22-летний военнослужащий одной из близлежащих воинских частей Рустам У. Он указал на место, где выбросил автомат АК-12.

«Уголовное дело на данный момент возбуждено по статье о причинении тяжких телесных повреждений. По предварительным данным, причиной расстрела стал конфликт между двумя группами цыганской национальности. По всей видимости, к первой статье будет добавлена еще одна — о незаконном обороте оружия», — рассказал источник ИА Регнум.