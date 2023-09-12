Москва, 12 сентября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. России необходимо разрабатывать новые технологии в производстве оружия, другие мировые державы также занимаются разработками, основанными на новых физических принципах. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Валерий Мельников/РИА Новости Комплект средств лазерной имитации стрельбы и поражения

Ранее российский лидер Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия работает над оружием, основанным на новых физических принципах. Под таким видом вооружений подразумевается разработка качественно новых, не используемых ранее технологий.

Как пояснил военный эксперт, такой тип оружия основан на уже известных физических принципах, а новым является их применение в оружии. Сюда относится лазерное, инфразвуковое, радиочастотное, ускорительное и даже кибероружие.

«Президент не первый раз говорит об этих разработках. Речь идёт об оружии, в работе которого физические принципы применяются по современным технологиям. Например, то же лазерное оружие. Сейчас оно уже постепенно становится на боевое дежурство. Также это всевозможные электронные пушки», — поделился Кошкин.

Он отметил, что развитие мира технологий требует постоянной модернизации разных сфер жизни, но в том числе и военной, оборонной. Кошкин напомнил, что США давно ведут разработки по внедрению принципов радиоэлектроники в вооружение. Так, например, НАТО уже применяло во время войны в Югославии электромагнитную бомбу.

«В этом направлении ведутся активные работы. Это важный аспект, который характеризует возможности военно-промышленного комплекса страны, научного потенциала. И мы не отстаём», — отметил военный эксперт.

Кошкин напомнил, что ещё в Советском Союзе заинтересовались разработками лазерных технологий, а сейчас применение лазера уже можно внедрять в современные военные комплексы. По его словам, пока Россия ещё двигается в сторону внедрения такого модернизированного оружия в войска, поскольку идут проверки такого оружия при разных погодных условиях, чтобы полноценно применять их на поле боя.

«Но мы уже применяем и приборы с радиоэлектронным подавлением — это нужно, чтобы сбивать сигналы противника, например, чтобы сбивать технику с курса. У нас есть и кибервойска, а раз так, то, наверное, есть или разрабатывается и кибероружие, которое может поразить, например, компьютерные системы противника», — рассказал Кошкин.

Эксперт отметил, что для производства оружия на новых физических принципах старые объекты Военно-промышленного комплекса страны могут переоборудовать. По его мнению, нецелесообразно позволять этим заводам простаивать, поэтому, вероятно, их будут модернизировать для производства нового современного оружия.

Как передавало ИА Регнум, в России создали новые аэрозольные боеприпасы (АОБ), которые способны скрывать военную технику от высокоточного оружия с радиолокационным наведением. Системам наведения высокоточных боеприпасов во время их следования к цели необходимо «уточнять» свой маршрут — «видеть» свою цель, однако новая аэрозольная завеса не даёт такой системе этого делать.

Ранее холдинг «Росэлектроника» представил на форуме «Армия-2023» обновлённую модификацию автоматизированной системы управления войсками «Поляна-Д4М1». Комплекс позволяет одновременно сопрягать до 14 объектов, обеспечивает защиту территории площадью 800 на 800 км.

Также ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что гиперзвуковые системы «Циркон» способны надежно защитить безопасность России. Глава государства подчеркнул, что аналогов российской ракете нет ни у одной из стран мира.