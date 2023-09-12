Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Работники избирательных комиссий в новых регионах России проявили удивительное мужество в дни голосования, заявил президент Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума.

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Он отметил, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборы происходили в тяжёлых условиях, в том числе под обстрелами.

«Я удивлён мужеству работников избирательных участков. Там, когда обстрелы начинались, противник обстреливал, пытался обстреливать избирательные пункты, люди уходили в подвалы», — рассказал президент.

После обстрелов сотрудники комиссий возвращались на свои места и продолжали работу. Избиратели приходили на участки и ждали своей очереди, несмотря на опасности обстрелов, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в единый день голосования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях впервые после их воссоединения с Россией прошли выборы. Четыре региона продемонстрировали самую высокую в стране явку.