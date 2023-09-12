Киев, 12 сентября, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Перспектив для победы над Россией у киевского режима нет, обстановка на фронте сложная. Об этом рассказала глава медслужбы националистического подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова, пишет 12 сентября украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Военный медик подчеркнула, что никакой романтики в боевых действиях нет — Украина несёт большие потери. О происходящем на фронте людям не сообщают в новостях, и скорой победы ждать не стоит.

«Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Её не будет ни сегодня, ни завтра, ни, к сожалению, через год», — сказала Михайлова.

Она добавила, что во время боёв на купянском направлении впервые в жизни готова была отдать всё и говорить с любыми людьми для того, чтобы военные из её батальона остались в живых.

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление ВСУ на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях продолжается с начала июня. В бой брошены бригады с западным вооружением, подготовленные странами НАТО. При этом успехов у украинских войск ни на одном из направлений нет.

Президент России Владимир Путин 12 сентября на пленарном заседании ВЭФ заявил, что украинские войска потеряли с начала контрнаступления 71 тыс. человек, 543 танка и 18 тыс. бронемашин. Он отметил также, что поставки западными странами истребителей F-16 Киеву ни на что не повлияют.