Москва, 12 сентября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Технологические офшоры — это тот инструмент, с помощью которого Россия сможет добиваться технологического суверенитета. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 сентября заявил Александр Чулок, директор центра научно-технологического прогнозирования института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ.

Известия/Александр Казаков

Ранее президент России Владимир Путин согласился с тем, что в России стоит подумать о создании технологического офшора.

«Это элемент большой игры, — сказал Чулок. — Наша страна выбрала в качестве одного из направлений реализацию технологического суверенитета. Такие концепции реализуются во многих государствах. Например, в Китае, Евросоюзе и Южной Корее. Они предполагают решение триединой задачи: обеспечение выпуска ключевых для страны продукции и услуг, обеспечение и формирование переговорной позиции (а для этого надо понимать, что нужно другим странам и есть ли у нас для этого ресурсы) и третье — вклад в будущее».

Для решения этих задач, как пояснил Чулок, есть разные инструменты. В том числе связанные с формированием в России точек технологического роста. Поэтому то, о чём сказал президент, следует рассматривать не как точечную инициативу, а как часть единой системной политики, которая стартовала почти 10 лет назад.

Эксперт объяснил, что идея технологического офшора предполагает новые институциональные правила и возможности для реализации стартапов, проектов и экосистем.

«Плюс не надо забывать про так называемые «правовые песочницы» — институциональные правовые режимы, позволяющие быстро и эффективно осваивать новые технологии, тестировать их, — сказал Чулок. — Технологический офшор — это собирательное понятие, предполагающее, что мы формируем на территории страны экосистему, позволяющую, с одной стороны, удерживать и осваивать новые технологии, а с другой стороны, вовлекаться в мировое распределение технологий».

Иными словами, не замыкаться и обосабливаться, но втягивать в Россию из-за рубежа те компетенции и навыки, которые необходимы ей для обеспечения технологического суверенитета.

Также есть точка зрения, что, реализуя концепцию технологических офшоров, Россия воспользуется белорусским опытом. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве.

«В Белоруссии есть зона Великий камень. Это технопарк, в котором для айтишников и для компаний высоких технологий созданы благоприятные налоговые условия. Там создана вся необходимая инфраструктура, и они там сконцентрированы. Там специальный режим налогообложения. Лучше, когда IT-компании кучкуются в одном месте, где есть мощности по передаче и хранению данных. Когда такие компании расположены рядом, они контактируют между собой, и производительность растёт. Об этом, например, говорит опыт Кремниевой долины. Так что, скорее всего, речь идёт о заимствовании белорусского опыта», — сказал Зубец.

По его словам, белорусы были очень довольны, когда создали такой технологический офшор, там «всё развивалось и цвело».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, выступая на Восточном экономическом форуме, Путин, помимо вопроса о технологических офшорах, затронул тему поддержки российского бизнеса. По его словам, правительство должно будет увеличивать фонды на поддержку кредитования бизнеса, если кредиты будут дорожать. Глава государства подчеркнул, что для помощи предпринимателям в РФ создали набор инструментов по важнейшим отраслям, проектам, связанным с интересами экономики страны.

Президент убеждён, что в РФ нужно договариваться с бизнесом дабы тот оценил надежность работы в стране.

Глава государства напомнил, что он уже обращался к предпринимателям, которые, работая за границей, столкнулись с прессингом. Путин повторил: в настоящее время безопаснее и выгоднее вкладывать капиталы в России. Это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных проектов городского развития туризма.