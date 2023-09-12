Владивосток, 12 сентября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты делом Дональда Трампа обнажили свои внутренние проблемы, показали «звериный оскал американского капитализма». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, ситуация вокруг Трампа хороша для России тем, что показывает всю гнилость американской политической системы.

Российский лидер назвал полной чушью и бредом собачьим утверждения о связях Трампа с Россией, он ввёл больше всего санкций, уточнил Путин.

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