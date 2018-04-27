«Поезд ушёл» — Путин о попытках Запада затормозить развитие Китая
Путин: затормозить развитие Китая не удастся, Запад опоздал
Владивосток, 12 сентября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Западным странам не удастся затормозить развитие Китая, «поезд ушёл», заявил 12 сентября президент России Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что как только Россия становилась сильнее, становилась реальным геополитическим конкурентом, сразу начиналась политика сдерживания страны.
«Так же как сегодня Запад пытается сдерживать развитие Китая. Это повергает в шок, они делают всё для того, чтобы затормозить развитие Китая, но это не удастся сделать, они опоздали. Всё, поезд ушел», — подчеркнул Путин.
Как передавало ИА Регнум, ранее издание Global Times (GT) сообщило, что США расширят военное присутствие в Австралии, чтобы усилить давление на Китай. Журналисты упрекают Белый дом в том, что тот является источником напряжённости в Восточной Азии: действия американской стороны усугубляют ситуацию с безопасностью.