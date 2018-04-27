Владивосток, 12 сентября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Западным странам не удастся затормозить развитие Китая, «поезд ушёл», заявил 12 сентября президент России Владимир Путин.

VCG/Visual China Group/ТАСС

Глава государства напомнил, что как только Россия становилась сильнее, становилась реальным геополитическим конкурентом, сразу начиналась политика сдерживания страны.

«Так же как сегодня Запад пытается сдерживать развитие Китая. Это повергает в шок, они делают всё для того, чтобы затормозить развитие Китая, но это не удастся сделать, они опоздали. Всё, поезд ушел», — подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Global Times (GT) сообщило, что США расширят военное присутствие в Австралии, чтобы усилить давление на Китай. Журналисты упрекают Белый дом в том, что тот является источником напряжённости в Восточной Азии: действия американской стороны усугубляют ситуацию с безопасностью.