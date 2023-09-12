Петропавловск-Камчатский, 12 сентября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. На полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о повышении доступности и качества основных видов камчатской рыбной продукции для населения за счёт прямых поставок от производителей. Таким образом, достигнутое соглашение позволит расширить рынки сбыта для рыбодобывающих предприятий полуострова.

Пресс-служба администрации губернатора Камчатского края Подписано соглашение о повышении доступности и качества основных видов камчатской рыбной продукции для населения за счёт прямых поставок от производителей

Документ подписали губернатор Камчатского края Владимир Солодов, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, генеральный директор АО «КРДВ» Николай Запрягаев, председатель НО «Рыбный Союз» Александр Панин, вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов.

Совместная работа предусматривает, что будут заключены прямые контракты между заинтересованными социально ориентированными федеральными торговыми сетями и рыбаками Камчатки. В свою очередь, правительство Камчатского края будет осуществлять гарантию качества и эффективной цены на рыбную продукцию.

«Увеличение поставок камчатской рыбы на внутренний российский рынок для меня одна из ключевых задач. Это связано с расширением рынков сбыта для наших рыбаков, гарантиями стабильности сбыта, а также с решением государственной задачи, поставленной президентом, — обеспечение жителей нашей страны качественным, полезным и здоровым продуктом питания — дикой камчатской рыбой», — отметил Владимир Солодов.

По инициативе губернатора Камчатского края уже был определён перечень предприятий розничной торговли и рыбодобывающих предприятий, которые готовы взять на себя обязательства по организации поставок рыбной продукции высокого качества с территории Дальнего Востока в центральную часть страны. В их числе компании-резиденты свободного порта и территории опережающего развития «Камчатка», которые уже ввели в эксплуатацию высокотехнологичные рыбодобывающие и перерабатывающие комплексы.

«Благодаря механизму инвестиционных квот ведётся обновление добывающих мощностей рыбохозяйственного комплекса. Уже построено 14 рыбопромышленных предприятий, 11 кораблей для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Ежегодно на Дальнем Востоке добывается 70% общероссийского вылова, будем стремиться к тому, чтобы каждый гражданин нашей страны получил доступ к качественной продукции по максимально доступным ценам», — отметил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

Пресс-служба администрации губернатора Камчатского края Подписано соглашение о повышении доступности и качества основных видов камчатской рыбной продукции для населения за счёт прямых поставок от производителей

«Подписание соглашения с X5 Group, крупнейшим российским ритейлером, является важным шагом на пути реализации проекта, цель которого — повысить доступность дальневосточной рыбы, а вместе с этим и её популярность. Рыбный союз и Х5 уже активно сотрудничают в вопросах развития торговли рыбной продукцией, её продвижения», — сказал Александр Панин, председатель НО «Рыбный Союз». Он выразил убеждённость, что участие компании в камчатском проекте придаст ему дополнительный масштаб и позволит расширить доступность рыбы отечественного улова. «Достичь цели по повышению ценовой доступности рыбной продукции планируется исключительно за счёт повышения эффективности взаимодействия участников проекта и самоограничения торговой наценки в каждом звене товаропроводящей цепи», — заключил он.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ). В рамках деловой программы форума, который пройдет с 10 по 13 сентября, ожидается проведение более 60 мероприятий. Делегацию правительства региона возглавляет губернатор Камчатского края Владимир Солодов.