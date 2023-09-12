Камчатские предприятия получили новые рынки сбыта
Петропавловск-Камчатский, 12 сентября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. На полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о повышении доступности и качества основных видов камчатской рыбной продукции для населения за счёт прямых поставок от производителей. Таким образом, достигнутое соглашение позволит расширить рынки сбыта для рыбодобывающих предприятий полуострова.
Документ подписали губернатор Камчатского края Владимир Солодов, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, генеральный директор АО «КРДВ» Николай Запрягаев, председатель НО «Рыбный Союз» Александр Панин, вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов.
Совместная работа предусматривает, что будут заключены прямые контракты между заинтересованными социально ориентированными федеральными торговыми сетями и рыбаками Камчатки. В свою очередь, правительство Камчатского края будет осуществлять гарантию качества и эффективной цены на рыбную продукцию.
«Увеличение поставок камчатской рыбы на внутренний российский рынок для меня одна из ключевых задач. Это связано с расширением рынков сбыта для наших рыбаков, гарантиями стабильности сбыта, а также с решением государственной задачи, поставленной президентом, — обеспечение жителей нашей страны качественным, полезным и здоровым продуктом питания — дикой камчатской рыбой», — отметил Владимир Солодов.
По инициативе губернатора Камчатского края уже был определён перечень предприятий розничной торговли и рыбодобывающих предприятий, которые готовы взять на себя обязательства по организации поставок рыбной продукции высокого качества с территории Дальнего Востока в центральную часть страны. В их числе компании-резиденты свободного порта и территории опережающего развития «Камчатка», которые уже ввели в эксплуатацию высокотехнологичные рыбодобывающие и перерабатывающие комплексы.
«Благодаря механизму инвестиционных квот ведётся обновление добывающих мощностей рыбохозяйственного комплекса. Уже построено 14 рыбопромышленных предприятий, 11 кораблей для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Ежегодно на Дальнем Востоке добывается 70% общероссийского вылова, будем стремиться к тому, чтобы каждый гражданин нашей страны получил доступ к качественной продукции по максимально доступным ценам», — отметил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.
«Подписание соглашения с X5 Group, крупнейшим российским ритейлером, является важным шагом на пути реализации проекта, цель которого — повысить доступность дальневосточной рыбы, а вместе с этим и её популярность. Рыбный союз и Х5 уже активно сотрудничают в вопросах развития торговли рыбной продукцией, её продвижения», — сказал Александр Панин, председатель НО «Рыбный Союз». Он выразил убеждённость, что участие компании в камчатском проекте придаст ему дополнительный масштаб и позволит расширить доступность рыбы отечественного улова. «Достичь цели по повышению ценовой доступности рыбной продукции планируется исключительно за счёт повышения эффективности взаимодействия участников проекта и самоограничения торговой наценки в каждом звене товаропроводящей цепи», — заключил он.
VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ). В рамках деловой программы форума, который пройдет с 10 по 13 сентября, ожидается проведение более 60 мероприятий. Делегацию правительства региона возглавляет губернатор Камчатского края Владимир Солодов.