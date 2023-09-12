Владивосток, 12 сентября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Бывшие колонизаторы ещё сравнительно недавно привозили людей из Африки в Европу в клетках и выставляли там напоказ. Об этом никто в африканских странах не забудет, заявил президент России Владимир Путин 12 сентября на пленарном заседании ВЭФ.

«Что делали бывшие колонизаторы? Ещё в 1957 году — вот мне фотографии показывали недавно — в европейские страны, скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клетках», — сказал Путин.

В Африке этого никто не забудет, подчеркнул он.

Путин добавил, что западные страны до сих пор пытаются командовать в Африке и проводить там свою неоколониальную политику. Они загнали в долги африканские страны, выстроив даже не кредитные взаимоотношения, а «какую-то контрибуцию».