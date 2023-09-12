Путин рассказал, каким учёным доверяет
Путин заявил, что доверяет учёным любых национальностей
Владивосток, 12 сентября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин доверяет профессиональным учёным вне зависимости от их национальной принадлежности. Об этом он заявил на пленарном заседании ВЭФ.
Ведущий заседания Илья Доронов спросил главу государства, как он относится к «независимым британским учёным», к которым себя причислил бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Одну из своих статей Чубайс посвятил экономике в России в 1990-х годах.
«Вы знаете, я учёным доверяю вне зависимости о национальной принадлежности», — сказал Путин.
Он пояснил, что доверяет учёным, если это «серьёзные люди, серьёзные исследователи». И не просто доверяет, а восхищается их работой и её результатами, их жизнью.
Как сообщало ИА Регнум, бывший специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал неплатежи главной проблемой России в 90-х годах. Свои мысли он изложил в статье в журнале «Вопросы экономики», где представился независимым исследователем из Глазго.