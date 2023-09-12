Владивосток, 12 сентября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин доверяет профессиональным учёным вне зависимости от их национальной принадлежности. Об этом он заявил на пленарном заседании ВЭФ.

РИА Новости/ Виталий Аньков Владимир Путин

Ведущий заседания Илья Доронов спросил главу государства, как он относится к «независимым британским учёным», к которым себя причислил бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Одну из своих статей Чубайс посвятил экономике в России в 1990-х годах.

«Вы знаете, я учёным доверяю вне зависимости о национальной принадлежности», — сказал Путин.

Он пояснил, что доверяет учёным, если это «серьёзные люди, серьёзные исследователи». И не просто доверяет, а восхищается их работой и её результатами, их жизнью.

Как сообщало ИА Регнум, бывший специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал неплатежи главной проблемой России в 90-х годах. Свои мысли он изложил в статье в журнале «Вопросы экономики», где представился независимым исследователем из Глазго.