Владивосток, 12 сентября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Правительство России пока не видит необходимости поднимать налоги, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Известия/Зураб Джавахадзе

«Правительство пока не видит в этом необходимости», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний.

В частности, закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей. Налоговая база при этом будет рассчитываться как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2021–2022 годы и за 2018–2019 годы, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%.