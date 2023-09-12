Владивосток, 12 сентября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Индия расплачивается за российскую нефть только в твердой валюте, заявил посол этой страны в Москве Паван Капур.

Егор Алеев/ТАСС TASS

«Мы ни разу за последние 18 месяцев не покупали российскую нефть за рупии, только в твердых валютах», — сказал он в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

Как передавало ИА Регнум, цены на российскую нефть сохраняют высокий уровень, однако часть доходов от экспорта сырья продолжает оставаться на счетах за пределами России из-за санкций.

До этого бывший глава Минфина РФ Михаил Задорнов предположил, что ослабление курса рубля произошло из-за «зависших в Индии рупий». Однако Минэнерго РФ не согласилось с такой версией, напомнив, что независимо от валюты платежа нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия.