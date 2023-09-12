* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 12 сентября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении между боевиками националистической бригады «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и военнослужащими других подразделений ВСУ растёт напряжение, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, во время очередного неудачного штурма в районе населённого пункта Червоная Диброва боевики нацформирования понесли большие потери из-за бездействия 67-й механизированной бригады ВСУ, военнослужащие которой не обеспечили должное прикрытие.

«Радикалы после боя прибыли в полевой штаб для выяснения отношений, но, как оказалось, те, с кем обсуждалась наступательная операция, по ротации выведены, а вновь прибывшие не знали о действиях националистов», — написал он в Telegram-канале.

После перепалки боевики пообещали в случае повторения подобного наказать виновных, заключил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум 9 сентября, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о катастрофе на фронте. По его словам, из-за коррупции раненым не оказывают должную помощь, при этом их очень много. Соскин заявил, что раненых не успевают довезти до госпиталей из-за недостатка лекарств. Соскин также заявил, что удары российских войск по ВСУ приводят к невосполнимым потерям.

Российский военный эксперт Андрей Марочко ранее отметил, что в ВСУ растёт число небоевых потерь. Он связал это с низким уровнем морально-психологического состояния украинских военных.