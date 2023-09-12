Москва, 12 сентября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. День воссоединения России с новыми регионами предложил учредить президент Владимир Путин. Это следует из документа, размещённого 12 сентября в электронной базе Госдумы.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», — говорится в тексте законопроекта.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года четыре новых региона вошли в состав России по итогам проведённых там референдумов.

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