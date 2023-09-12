Новосибирск, 12 сентября, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Airbus A320, выполнявший рейс Сочи — Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку на пшеничном поле под Новосибирском с шестью членами экипажа и 167 пассажирами на борту. Все они, включая 23 ребёнка, остались живы. Площадку для экстренной посадки капитан воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов выбирали с воздуха. Эвакуация происходила в Убинском районе при помощи надувных трапов. По предварительным данным, у самолета повреждены все стойки шасси и одно крыло, информируют экстренные службы.

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Для пассажиров развёрнут пункт временного размещения в ДК «Убинский». На базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области развернута «Горячая линия», телефон 8 (38-32) 39-99-99, информирует пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

По словам авиапассажиров, нештатная ситуация произошла в тот момент, когда самолёт уже подлетал к Омску, экипаж сработал профессионально. Командир борта Сергей Белов — потомственный летчик. Его дед был военным штурманом, служил в Североморске и демобилизовался из армии в звании майора. Отец 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии».

В распоряжении ИА Регнум появилась аудиозапись переговоров с диспетчерами пилотов самолёта, сделанная перед тем, как аварийно сесть в Новосибирской области. Из разговора выяснилось, что был отказ гидравлической системы — гидравлика вытекла полностью. У диспетчеров экипаж уточнял погоду в Новосибирске, направление ветра. Все координаты для посадки были названы, пилотам пожелали удачи.

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«Сегодня нас везли из Адлера в Омск. На полёте к городу сказали, что нелетная погода — переправляют в Новосибирск. Потом объяснили, как себя вести в экстренных ситуациях, посадили на поле, люди отбежали все подальше от самолёта, возгорания никакого не было», — пояснила одна из пассажирок. По её словам, после того как спустили ручную кладь, людей на автобусах повезли в ближайшее село.

В местном минздраве региона уточнили, что за медицинской помощью обратились четыре человека.

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Известно, что два пассажира самолета отправлены на рентген с ушибами, еще двоим оказали помощь на месте. У них было повышенное давление и приступы астмы.

До возвращения в Омск людей устроили в пункте временного размещения. Позднее их доставят до места либо на электропоезде, либо повезут на автобусах до аэропорта Толмачёво, рассказал местным СМИ министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Тем временем Росавиация создала комиссию для расследования причин аварийной посадки Airbus A320. Специалисты уже направлены к месту происшествия в Новосибирской области. Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа 2019 года экипаж авиалайнера авиакомпании «Уральские авиалинии» посадил на кукурузное поле самолет Airbus A321 с отказавшими двигателями. На борту, который при взлете столкнулся со стаей чаек, находились 226 пассажиров.

Сначала заглох левый двигатель, после чего и второй стал работать нестабильно. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин взяли на себя ручное управление и успешно посадили лайнер. Они спасли жизни 233 человек.