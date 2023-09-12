Владивосток, 12 сентября, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо постоянно улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке, доступные как для малого и среднего, так и для крупного бизнеса. Об этом он заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

РИА Новости/Александр Кряжев

Глава государства отметил, что мощная сырьевая база экономического развития позволяет России идти вперёд, увеличивать глубину переработки ресурсов, как говорят специалисты, наращивать добавленную стоимость на отечественных предприятиях, в том числе на Дальнем Востоке, и это является главным.

«Для этого необходимо постоянно улучшать условия для ведения бизнеса в макрорегионе, удерживать их на глобально-конкурентном уровне, обеспечивать длинное и дешевое финансирование инвестиционных проектов, доступное как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных производственных компаний, во всех сферах и отраслях, территориях и районах», — подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе к середине июля 2023 года достигло 298 тысяч. За год численность таких предприятий в ДФО увеличилась на 2%. Среди всех регионов ДФО в двух, Забайкальском крае и Чукотском автономном округе, темпы прироста численности малого и среднего бизнеса за год оказались выше среднероссийского (5% и 4,8% соответственно). В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Республика Саха (Якутия) — 4,1%, Амурская область — 3,7% и Приморский край — 3,1%.