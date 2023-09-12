Путин призвал улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке
Владивосток, 12 сентября, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо постоянно улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке, доступные как для малого и среднего, так и для крупного бизнеса. Об этом он заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Глава государства отметил, что мощная сырьевая база экономического развития позволяет России идти вперёд, увеличивать глубину переработки ресурсов, как говорят специалисты, наращивать добавленную стоимость на отечественных предприятиях, в том числе на Дальнем Востоке, и это является главным.
«Для этого необходимо постоянно улучшать условия для ведения бизнеса в макрорегионе, удерживать их на глобально-конкурентном уровне, обеспечивать длинное и дешевое финансирование инвестиционных проектов, доступное как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных производственных компаний, во всех сферах и отраслях, территориях и районах», — подчеркнул российский лидер.
Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе к середине июля 2023 года достигло 298 тысяч. За год численность таких предприятий в ДФО увеличилась на 2%. Среди всех регионов ДФО в двух, Забайкальском крае и Чукотском автономном округе, темпы прироста численности малого и среднего бизнеса за год оказались выше среднероссийского (5% и 4,8% соответственно). В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Республика Саха (Якутия) — 4,1%, Амурская область — 3,7% и Приморский край — 3,1%.