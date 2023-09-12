Владивосток, 12 сентября, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что будут рассмотрены предложения, связанные с использованием резервных средств в случае ЧС и для предотвращения тяжёлых последствий. Об этом он заявил на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

РИА Новости/ Максим Богодвид

«Конечно, мы рассмотрим эти предложения, связанные с режимом использования резервных средств или резервных ресурсов. На сегодня можно только при наступлении ЧС что-то использовать, а лучше их использовать, чтобы не наступило тяжёлых последствий. Коллеги, которые это предлагают, на мой взгляд, абсолютно обоснованно», — отметил глава государства, предложив обобщить все идеи и представить их в письменном виде.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2022 года Заксобрание Амурской области внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается закрепить возможность использования резервов финансовых и материальных ресурсов на цели предупреждения чрезвычайной ситуации в условиях режима повышенной готовности.

Авторы пояснили, что из-за буквального толкования действующего законодательства необходимость формирования резервов финансовых и материальных ресурсов установлена только в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций и не предусматривает возможности создания и последующего использования резервного фонда в иных целях, связанных с предотвращением чрезвычайной ситуации.

По мнению разработчиков законопроекта, такое толкование создает препятствие регионам в реализации права на финансовую самостоятельность бюджета, а также в проведении оперативных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Для решения проблемы они предлагают в федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотреть возможность использования резервов на вышеуказанные цели.