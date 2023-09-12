Владивосток, 12 сентября, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Руководство России займётся развитием автотрассы «Колыма», её приведут в порядок и улучшат инфраструктуру. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

РИА Новости/Пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области

Он напомнил о автотрассе «Россия», которая должна пройти от Петербурга до Владивостока, добавив, что власти страны доберутся и до трассы «Колыма».

«Конечно, там нужно всё, не то что приводить в порядок, но и по сути заново всё строить», — заявил глава государства, добавив, что нужно работать и над инфраструктурой.

Когда возводятся современные трассы, сразу же предусматривается и инфраструктура, либо вторым этапом развивается инфраструктура, уточнил он.

«Обязательно будем этим заниматься», — заявил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, на совещании по развитию дальневосточных городов 5 сентября Путин поручил создать достойные условия жизни в Анадыре, Магадане, Якутске. Глава государства отметил, что в целом у всех этих городов есть много схожих проблем, включая суровый климат и сложную транспортную доступность, поэтому в качестве первоочередных для решения задач президент России выделил обеспечение достойных жилищных условий, комфортной городской среды и современной транспортной инфраструктуры.

Владимир Путин назвал самой важной задачей на этом направлении создание эффективного транспортного узла, для чего нужно построить мост через реку Лена, провести запланированную реконструкцию федеральной автодороги «Колыма» и построить в Якутии мост через реку Алдан, что позволит обеспечить круглогодичное движение по этой трассе.

Ранее на Чукотке завершили строительство моста через реку Мильгувеем на 722 км трассы Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь.