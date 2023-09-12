Москва, 12 сентября, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Московская технологическая компания ЭЛАР разработала линейку отечественных сканеров для перевода в цифровой вид технической документации, чертежей, архивных подшивок, а также крупноформатных культурных ценностей и исторических раритетов. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Компания ЭЛАР разработала линейку отечественных сканеров

«Сканеры, разработанные столичной корпорацией ЭЛАР, применяются для бесконтактной оцифровки архивных дел, книг, чертежей, карт, картин, газет и различных документов широкого формата», — пояснил Овчинский. Основными заказчиками такого оборудования будут музеи, фонды, архивы, библиотеки, предприятия оборонно-промышленного комплекса, конструкторские бюро. «Планируется, что до конца года изделие будет внесено в единый реестр радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ», — отметил Овчинский.

Устройство представляет собой планетарный сканер формата А1/А0 с максимальной автоматизацией. Изделия сконструированы на базе быстросъемных интегрированных узлов и оснащаются мощными отечественными промышленными камерами разной степени детализации. Наиболее продвинутая версия обеспечивает разрешение свыше 3,5 тысячи точек на дюйм. Кроме того, платформа создаёт возможность для разработки индивидуальных модификаций под проектные требования заказчиков.

Сканер проектируют и выпускают в России. Продукция компании ЭЛАР экспортируется за рубеж и эксплуатируется в ведущих мировых национальных учреждениях науки, культуры и образования, в администрациях и органах исполнительной власти многих стран.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырёх тысяч промышленных площадок, ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.