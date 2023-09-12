Новосибирск, 12 сентября, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Помощь медиков потребовалась одному из пассажиров самолёта «Уральских авиалиний» после экстренной посадки в поле под Новосибирском. Об этом сообщила 12 сентября пресс-служба минздрава региона.

Гульнара Иванова/ТАСС Аварийно севший в Новосибирской области самолёт «Уральских авиалиний»

По предварительным данным, травм при аварийной посадке никто не получил. Бортпроводники сообщили прибывшим на место врачам скорой помощи, что на борту находился 161 пассажир, в том числе два младенца в возрасте меньше года.

«По данным медиков, на месте помощь понадобилась только одному человеку по поводу повышения артериального давления», — говорится в сообщении.

Пассажиров временно разместили во дворце культуры в селе Убинское. Там дежурят медики районной больницы, которые готовы, если потребуется, оказать людям помощь.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 сентября самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился на поле с рожью в районе деревни Каменка в Убинском районе Новосибирской области. Экипаж выбрал площадку с воздуха после того, как произошёл отказ гидравлической системы лайнера. На борту находились 170 человек, включая 23 детей. В Сети опубликована аудиозапись переговоров пилотов с диспетчерами.