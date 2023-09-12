Росавиация расследует инцидент с аварийно севшим в чистом поле самолётом
Москва, 12 сентября, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Росавиация создала комиссию для расследования причин инцидента с самолётом «Уральских авиалиний», сообщили 12 сентября в ведомстве.
«Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события», — сообщили в ведомстве.
Комиссия расследует причины и обстоятельства серьёзного авиационного инцидента, уточнили там.
В самолёте Airbus A320, который 12 сентября следовал по маршруту Сочи — Омск и был вынужден совершить аварийную посадку в чистом поле в Новосибирской области, находились 167 человек, из них 161 пассажир, среди которых 23 ребёнка.
В распоряжении ИА Регнум появилась аудиозапись переговоров с диспетчерами пилотов самолёта, летевшего по маршруту Сочи — Омск, перед тем как аварийно сесть в Новосибирской области.