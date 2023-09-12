Новосибирск, 12 сентября, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Пассажиров самолёта «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку под Новосибирском во время перелёта из Сочи в Омск, доставят к месту назначения. Об этом сообщила 12 сентября пресс-служба перевозчика.

ИА Регнум

Самолёт Airbus A320, следовавший рейсом U6-1383, совершил «экстренную посадку вне аэродрома». Лайнер с 161 пассажиром на борту благополучно приземлился, никто не пострадал, отметили в компании.

«Пассажиры уже доставлены в ДК села Убинское Новосибирской области. Позже они будут доставлены в Омск», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 сентября самолёт «Уральских авиалиний» по техническим причинам совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. Всего на борту находилось 170 человек, в том числе 23 ребёнка. Из переговоров пилотов с диспетчерами следует, что в лайнере произошёл отказ гидравлической системы.