Новосибирск, 12 сентября, 2023, 07:35 — ИА Регнум. В самолёте, который следовал по маршруту Сочи — Омск и был вынужден совершить аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, находились 167 человек, из них 161 пассажир, среди которых 23 ребёнка. В управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, что никто не пострадал в результате авиапроисшествия.

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» аварийно приземлился на грунт в Новосибирской области

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Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали с судна.

В Росавиации уточнили, что всех эвакуированных пассажиров разместили в ближайшем населённом пункте.

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» аварийно приземлился на грунт в Новосибирской области

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» аварийно приземлился на грунт в Новосибирской области

В транспортном управлении СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта в связи с посадкой самолета в поле в Новосибирской области.

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» аварийно приземлился на грунт в Новосибирской области

Эвакуация пассажиров

Командир воздушного судна Сергей Белов, который посадил Airbus A320 в поле под Новосибирском

Как сообщало ИА Регнум, самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, утром 12 сентября аварийно приземлился на грунт в Новосибирской области.

Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа вылетел из аэропорта Жуковского и взял курс на Симферополь. Однако сразу после взлета самолёт столкнулся со стаей птиц, у него отказали оба двигателя. Пилот принял решение совершить аварийную посадку на кукурузное поле. Посадка была жёсткой, но все, кто был на борту, остались живы.