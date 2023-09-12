Наступивший 566-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о том, что авиация группировки «Запад» нанесла 24 удара по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Как сообщил 12 сентября начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, удар вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовой авиации пришёлся по силам 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны Украины в районе населённых пунктов Синьковка, Берестовое, Ивановка.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

В Курской области украинские беспилотники дважды за ночь атаковали Рыльск. По словам главы региона Романа Старовойта, никто не пострадал. Повреждения получили крыша административного здания и несколько окон.

Тем временем советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил в интервью РИА Новости, что с начала летнего контрнаступления Украина потеряла уже более 70 тысяч военнослужащих. По его словам, можно сказать, что контрнаступление Украины захлебнулось в собственной крови.

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