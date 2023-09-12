Владивосток, 12 сентября, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), цифровой и ESG-трансформации. Документ был подписан в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«Это соглашение еще более укрепит наши партнёрские отношения с Хабаровским краем. «Сбер», основываясь на собственном опыте цифровой трансформации, помогает регионам идентифицировать потребности в решениях на основе искусственного интеллекта и внедрять в конкретных сферах: здравоохранении, сельском хозяйстве, транспорте и государственном управлении. Ещё один вектор сотрудничества в направлении ESG — нам тоже очень близок. Мы поддерживаем стремление региона развиваться в соответствии с принципами экологической, социальной и корпоративной ответственности, и со своей стороны будем максимально помогать в этом развитии», — сказал Греф.

Дегтярёв отметил, что «Сбер» активно вовлечён в развитие экономики Хабаровского края. В том числе, при его поддержке открываются новые микрорайоны и социальные объекты. Вместе с банком хабаровские власти проводят мероприятия по повышению финансовой и цифровой грамотности людей.

«Банк — лидер в применении цифровых решений и искусственного интеллекта. Внедряем общими усилиями цифровые решения, которые повышают доступность, качество и скорость предоставляемых сервисов для наших людей. Подписанное сегодня соглашение позволит вывести эту работу на новый, более качественный уровень», — добавил губернатор.

Предметом достигнутого на нынешнем ВЭФ соглашения стала ИИ-трансформация Хабаровского края, развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, а также цифровая и ESG-трансформация для создания передовых технологий и сервисов, которые могут быть использованы на территории региона для последовательного перехода к модели устойчивого развития.

Сторонами достигнута договорённость о реализации инвестпроектов на территории края — речь идёт о туристических объектах, школах, детсадах, домах культуры, спортивных сооружениях и инженерной инфраструктуре. Также среди направлений сотрудничества — проведение исследований и пилотирование моделей машинного обучения и других технологий ИИ в здравоохранении, транспорте, строительстве, защите окружающей среды и других сферах на территории Хабаровского края в рамках реализации программы по ИИ-трансформации в регионах.

Кроме того, «Сбер» и власти Хабаровского края реализуют инициативы для снижения негативного воздействия на окружающую среду, внедрения принципов устойчивого развития и ESG-инструментов, развития волонтёрства, социальных, инклюзивных и экологических проектов. Также они договорились о проведении совместных мероприятий, конкурсов и хакатонов для популяризации применения ИИ в работе государственных органов.