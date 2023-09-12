Париж, 12 сентября, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ущемила права жителей России запретом на въезд в Евросоюз на личных автомобилях. Об этом политик написал в соцсетях.

Europa.eu Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

«Урсула фон дер Ляйен только что объявила, что всем русским, запрещено ввозить в ЕС автомобили, мобильные телефоны и даже туалетную бумагу. Наверное, это и есть «европейские ценности», не так ли?! Всё это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке», — прокомментировал ситуацию Филиппо.

Политик заявил, что такая антироссийская политика со стороны ЕС — это проявление расизма.

Как сообщало ИА Регнум, в Еврокомиссии ранее заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и даже средства личной гигиены.

Основанием для «раздевания на границе» стал документ под называнием «регламент 833/2014», одна из статей которого позволяет оформить конфискацию как изъятие товаров, якобы предназначенных на продажу в стране Евросоюза (в нарушение антироссийских санкций).