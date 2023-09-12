Владивосток, 12 сентября, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Сбербанк планирует до конца 2023 года открыть еще около 15 офисов в Крыму. Об этом заявил зампредседателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов на Восточном экономическом фоуме (ВЭФ).

Сбербанк

«До конца года мы откроем еще полтора десятка наших офисов в Крыму», — сказал топ-менеджер.

По словам Кузнецова, сейчас Сбербанк активно работает над открытием здания головного отделения в Симферополе.

«Оно приобретено, проект утвержден, идет его реализация. Мы планируем к концу года, может чуть раньше запустить это здание. Это будет самый крупный офис на полуострове», — добавил он.

Первые отделения Сбербанка открылись в Ялте и Севастополе в мае.