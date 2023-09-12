Вашингтон, 12 сентября, 2023, 04:36 — ИА Регнум. У президента Украины Владимира Зеленского не осталось выбора — ему придётся сделать шаг к переговорам с Москвой. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По заявлению эксперта, украинский лидер понял, что не может дальше говорить о победе киевской армии в СВО. Он наконец-то осознал, что у Запада кончается терпение. Поэтому Зеленскому нужно поменять стратегию.

«Нам необходимо серьёзно подумать о том, как мы собираемся договориться с русскими о каком-то разумном заключении мира или по крайней мере о прекращении огня. Потому что в условиях длительного затяжного конфликта Украина понимает, что у неё нет ресурсов для его поддержания», — такими словами передал Бустаманте мысли Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ потеряли много людей в ходе контрнаступления, счастливого конца не будет, заявил 11 сентября Зеленский в интервью CNN.

С момента начала наступления украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.