Владивосток, 12 сентября, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Россия планирует назначить нового посла в Японию. Об этом журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Он утвердительно ответил на вопрос о планах по назначению посла РФ в Японию. Заместитель руководителя дипломатического ведомства не стал говорить о кандидатуре нового посла «до получения агремана».

Как сообщало ИА Регнум, дипломат Михаил Галузин в ноябре 2022 года был освобождён от должности посла России в Японии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Послом России в Японии Галузин был с января 2019 года. Ранее он был послом России в Папуа — Новой Гвинее. На дипломатической работе Галузин находится с 1983 года.