Владивосток, 12 сентября, 2023, 04:12 — ИА Регнум. «Сбер» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыли новый высокотехнологичный Ситуационный центр для управления инфраструктурой университетского городка в рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ). Работу центра проверили зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и проректор по управлению кампусом ДВФУ Максим Ведяшкин.

ДВФУ «Сбер» и ДВФУ открыли высокотехнологичный Ситуационный центр для управления инфраструктурой университетского городка

«Умный кампус» — это не просто высокотехнологичное решение для современного университетского городка, позволяющее эффективно управлять его инфраструктурой. Это в первую очередь пример реализации концепции человекоцентричности, заботы о человеке — конечном бенефициаре любого цифрового продукта», — отметил Кузнецов. По его словам, партнерство «Сбера» и ДВФУ помогает открыть возможности для роста молодых людей, а также поддерживает их решимость остаться развивать регион. Он выразил уверенность в том, что «Умный кампус» станет одним из самых востребованных решений для поддержки развития высших учебных заведений по всей стране.

Ведяшкин отметил, что эффективность управления инфраструктурной базой университета — один из ключевых приоритетов в работе ДВФУ. По его словам, опытом реализации своих решений университет в будущем готов поделиться с коллегами по всей стране.

«Наша команда учёных и инженеров создаёт продукты, которые являются воплощением передовых технологий в области интернета вещей и интеллектуальных систем поддержки принятия решений. Мы гордимся тем, что наши разработки перспективны и востребованны, но для масштабного внедрения комплексного решения нам необходимы опыт и экспертиза, которыми обладает команда уникальных специалистов «Сбера». Несмотря на значимый экономический эффект от цифровизации, нашим основным фокусом остаётся человек: студенты, преподаватели, сотрудники, а также гости и партнёры нашего университета», — заявил он.

Ситуационный центр функционирует на базе программного решения «Умный кампус» — комплексного продукта, который совместно разрабатывают «Сбер» и ДВФУ при поддержке государственной программы «Приоритет-2030». Главная цель этого проекта — дать возможность студентам и преподавателям сконцентрироваться на учебных задачах, не отвлекаясь на бытовые и хозяйственные проблемы — система помогает обеспечить максимально комфортную среду обитания.

«Умный кампус» позволяет снизить затраты на содержание и эксплуатацию инфраструктуры, а также улучшает показатели энергоэффективности и ресурсосбережение. Например, энергопотребление может снизиться на 20% за счёт автоматического управления освещением, оптимизации работы систем электроснабжения, тепловодоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Службы эксплуатации же переходят от реагирования на поломки на их планово-предупредительное обслуживание за счет данных с умных устройств. Таким образом, «Умный кампус» позволяет продлить сроки службы оборудования и спрогнозировать затраты на содержание кампуса.

В рамках программы на высоком уровне поддерживается безопасность: контроль доступа на территорию и в здания осуществляется Face ID, умные камеры обеспечивают бесшовный переход между объектами, не требуя пропусков у каждой двери. Аномальное или опасное поведение резидентов, нештатные ситуации выявляются с помощью камер. Мониторинг потоков перемещения людей и транспорта, помогает эффективнее использовать учебные и общественные пространства, настроить расписание шаттлов, курсирующих на территории городка.

Отметим, создание «Умного кампуса» и открытие Ситуационного центра стало возможным благодаря партнерству «Сбера» и ДВФУ, которое началось с подписания соглашения о сотрудничества на прошлогоднем ВЭФ.