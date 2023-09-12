Москва, 12 сентября, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что прекращение помощи ВСУ увеличит риски Запада «на его собственном заднем дворе» из-за беженцев в Европе, доказывают нацистскую сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Российский дипломат предупредила, что союзники хлебнут горя от Зеленского.

«Подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и её террористическую реализацию. Зеленский для Запада — это COVID-23. Они ещё хлебнут от него горя», — написала Захарова, добавив, что миллионы граждан Украины, которые стали настоящими беженцами, могут быть загнаны в угол только потому, что говорят на другом языке и не желают зиговать Бандере.

Как сообщало ИА Регнум, сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызвать недовольство миллионов украинских беженцев, находящихся в странах Европы. Об этом заявил Зеленский в интервью The Economist.

В странах ЕС нарастает недовольство, связанное с беженцами. Так, в Польше за пять месяцев доля тех, кто поддерживает оказание помощи украинцам, упала с 62% до 42%. В Чехии возмутились, что беженцы, используя пособие, ездят к себе на родину отдохнуть. В Ирландии беженцам отказали в бесплатном питании в отеле, принявшем их.