Владивосток, 12 сентября, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил правительству страны разработать механизмы по привлечению к ответственности снабжающие организации за отказ от модернизации сетей по инвестиционным программам, в которых заложены деньги потребителей. Об этом он заявил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики».

genproc.gov.ru Игорь Краснов

Генпрокурор подчеркнул, что ведомство выявило неединичные случаи, когда снабжающие организации не модернизировали сети, при том что деньги на эти цели были заложены в тарифе.

Краснов уверен, что ответственность за нереализацию инвестпрограмм будет стимулировать поставщиков к улучшению инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, глава российского государства Владимир Путин 12 сентября во Владивостоке примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), также запланированы двусторонние встречи, в том числе с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином.

Деловая программа ВЭФ в 2023 году включает в себя более девяти десятков мероприятий по современным вопросам российской и глобальной повестки. Всего в ВЭФ примут участие представители 50 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.