Вашингтон, 12 сентября, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Ответ России на санкции со стороны западных стран стал началом рождения нового мироустройства. Своё мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue works озвучил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам уже началась полная реорганизация миропорядка — это произошло в результате одновременного ввода антироссийских экономических санкций и всё более агрессивной риторики и угроз в адрес Китая и России.

«Это побудило Москву и Пекин усердно работать над созданием нового миропорядка. БРИКС существует уже не первый день, но происходящее по-настоящему вдохнуло в международный союз жизнь. Бразилия, Индия, Южная Африка также начинают играть более заметную роль вместе с Россией и Китаем», — признал Ларри Джонсон.

Подобные изменения, по мнению экс-аналитика, означают, что США стремительно лишаются статуса ведущей мировой державы.

Как сообщало ИА Регнум, у России множество вызовов, но это не мешает стране продвигаться вперёд и осуществлять намеченные планы. Об этом 9 сентября на праздничном концерте в «Зарядье» заявил президент Владимир Путин.

Иностранные СМИ пишут, что Россия продолжает процветать, а её экономика может в будущем обогнать и США. Они назвали введение санкций против России «самым грандиозным просчётом за всю историю».

Обозреватель Business Insider Джордж Гловер указал, что благосостояние России за 2022 год существенно улучшилось, а на Западе потеряли триллионы долларов.