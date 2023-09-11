Аляска, США, 12 сентября, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден своё выступление в годовщину терактов 11 сентября 2001 года начал с шутки о своём спортивном прошлом. Трансляцию речи президента показал Белый дом.

slagheap Последствия теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Байден приехал на встречу с военными на Аляску после участия в саммите G20 и визита во Вьетнам.

Президент поприветствовал губернатора штата Аляска Майка Данливи и отметил, что у них есть что-то общее — оба родом из города Скрантон в Пенсильвании.

«Хотел бы я, чтобы он играл в моём клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», — добавил Джо Байден усмехаясь.

Многие почувствовали неловкость от ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября 2001 года в США террористы захватили четыре пассажирских самолёта. Они направили два из них в Нью-Йорк на башни Всемирного торгового центра. В общей сложности погибли почти три тысячи американцев.

Ещё две жертвы террористических атак 11 сентября опознаны в Нью-Йорке. Общее количество идентифицированных жертв терактов — 1649 человек. Ещё 1104 погибших остаются неопознанными.

Имена идентифицированных жертв, мужчины и женщины, сохранены в тайне по просьбе их родных. Погибшие опознаны благодаря ДНК-анализу их останков.

Атаки наподобие тех, которые террористы совершили в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, могут снова повториться в Соединённых Штатах. Об этом заявил 10 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.