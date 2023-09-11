Вашингтон, 12 сентября, 2023, 02:48 — ИА Регнум. В США обвинили президента Джо Байдена во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября в 2001 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер в годовщину терактов на встрече с военными на Аляске в своём выступлении заявил, что на следующий день смотрел на упавшее здание в Нью-Йорке.

«Я будто смотрел через врата ада», — сказал президент США.

Нацкомитет Республиканской партии на своей странице в соцсети X указал, что 12 сентября 2001 года Джо Байден не мог быть в Нью-Йорке, так как находился на сессии сената в Вашингтоне. С аналогичными обвинениями в адрес американского лидера выступил блогер Бенни Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября 2001 года в США террористы захватили четыре пассажирских самолёта. Они направили два из них на символ Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра. В результате в общей сложности погибли почти три тысячи американцев.

Общее количество идентифицированных жертв терактов, произошедших 11 сентября, составляет 1649 человек. Ещё 1104 погибших остаются неопознанными.