Лиссабон, 12 сентября, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Сборная Португалии по футболу разгромила соперника — команду Люксембурга в матче отборочного турнира Евро-2024.

Raimond Spekking Болельщики сборной Португалии по футболу

Португальцы 11 сентября в домашнем матче, который прошел в Фару, выиграли со счетом 9:0. Этот результат стал крупнейшим за всю историю сборной Португалии.

Победители набрала 18 очков и лидируют в группе J. У Люксембурга 10 очков и третья позиция.

Предыдущий рекорд сборной Португалии — 8:0, они трижды забивали по восемь безответных мячей. Так, в этом году сборной Кувейта в товарищеском матче, а ещё дважды команде Лихтенштейна — в 1994 и 1999 годах.

Ещё пять раз португальская сборная выигрывала матчи со счетом 7:0.

Как сообщало ИА Регнум, сборная России по футболу 11 сентября в Суэце уступила в товарищеском матче олимпийской команде Египта.

Игра завершилась со счётом 1:2. Единственный гол в составе российской команды забил Сергей Пиняев.

В рамках тренировочного сбора национальная команда России провела две игры против команды Египта. Первая завершилась вничью 1:1.