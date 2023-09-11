Киев, 12 сентября, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия назвал манипулятивными итоги опроса украинского фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», в котором 80% участников согласились с утверждением, что прямую ответственность за коррупцию в правительстве несёт президент Владимир Зеленский. Депутат считает, что борьба с коррупцией в зоне ответственности органов антикоррупционной вертикали власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению депутата, на антикоррупционную вертикаль правительство и союзники Киева потратили миллиарды.

«В Сети распространяют манипулятивное исследование о том, что якобы украинцы считают, что за всю бытовую коррупцию отвечает президент Украины. Когда Зеленский предложил приравнять коррупцию к государственной измене, в политикуме начались вопли о «закручивании гаек», — написал Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

Депутат иронично поинтересовался, почему именно президент должен отвечать за брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам.

Он выразил надежду, что независимая антикоррупционная вертикаль усилит работу, в том числе информационную, и будет заниматься большой коррупцией в стране.

В опросе участвовали 2011 человек.

Как сообщало ИА Регнум, одной из причин гибели украинских военных в зоне боевых действий стала коррупция. Об этом 5 сентября заявила директор Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк.

По информации украинского правительства, в 2023 году зафиксировали случаи, когда предоплата за поставки оружия по многомиллионным контрактам поступала исполнителям, однако само вооружение на Украину не доходило.

Украинцам начнут выплачивать проценты от взяток за доносы о коррупции.

В стране заработает портал, где можно будет анонимно сообщить о случаях коррупции.

Сообщивший о коррупции гражданин сможет получить вознаграждение в размере 10% от суммы правонарушения (но не более $379,3 тыс. — 14 млн грн).