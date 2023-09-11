Владивосток, 12 сентября, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин 12 сентября во Владивостоке примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), также запланированы двусторонние встречи, в том числе с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином, сообщается на сайте саммита.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Организаторы отметили, что Пани Ятхоту станет главным иностранным гостем на этом форуме.

Кроме деловых встреч, президент пообщается с модераторами сессий VIII Восточного экономического форума.

В рамках форума состоятся панельные сессии, круглые столы, дебаты, бизнес-завтраки и диалоги. Всего же запланировано более 400 выступлений.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября Путин прибыл во Владивосток.

Он уже посмотрел интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока, провёл совещание по развитию городов региона, обсудил создание культурно-образовательных кластеров в России и встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

ВЭФ проходит 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Главная тема — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Гостей будут угощать традиционными дальневосточными блюдами и морепродуктами, а среди выставок особо выделяется камчатский «Дом сокола». На этой выставке посетители смогут увидеть настоящих соколов. У каждой птицы будет свой сопровождающий.