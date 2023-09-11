Рабат, 12 сентября, 2023, 00:54 — ИА Регнум. В Марокко в результате землетрясения магнитудой 7 погибли не 2681 человек. Число пострадавших увеличилось до 2501. Об этом со ссылкой на МВД королевства сообщил телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Больше всего жертв землетрясения зарегистрировали в провинциях Эль-Хауз и Тарудант — 1591 и 809 человек соответственно.

Поиски погибших и раненных, которые могут оставаться под обломками зданий, продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение. Власти королевства в связи с трагедией объявили трёхдневный национальный траур, на время которого в стране приспустят флаги на всех общественных зданиях.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI из-за произошедшего. Власти Индии также выразили соболезнования Марокко и заявили о готовности оказать помощь.