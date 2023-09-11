Вашингтон, 12 сентября, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден наложит вето на уже поддержанный палатой представителей бюджет минобороны США на следующий год, который «угрожает здоровью и безопасности ЛГБТ-американцев». Об этом отмечается в сообщении бюджетного офиса администрации президента.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

«Если проект представят президенту, он наложит на него вето», — сообщили 11 сентября офисные клерки в Белом доме.

Отмечается, что администрация США не согласна с принятым контролируемой республиканцами палатой представителей проектом бюджета Пентагона, поскольку он не согласуется с выдвинутыми ранее Белым домом предложениями. Они обсуждались на двухпартийной основе, но менее чем за месяц до конца финансового года — 30 сентября.

«Разрушительные последствия проект несёт для медобслуживания военнослужащих в сфере репродуктивного здоровья, для безопасности и здоровья ЛГБТК+ американцев, ставит под угрозу равенство браков», — также говорится в пресс-релизе.

Как сообщало ИА Регнум, контракт на сумму 192 миллиона долларов заключило с американской компанией Raytheon министерство обороны США на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM в рамках бюджета на военную помощь Украине.

Работы по контракту планируется завершить к 29 ноября 2024 года. Оплата будет производиться средствами из программы военных ассигнований для Украины в рамках 2023 финансового года. В Пентагоне не указали, кому предназначены эти ракеты AMRAAM и какое их количество будет приобретено.

В Конгрессе США потребовали от администрации американского президента Джозефа Байдена чётких аргументаций по поводу выделения Киеву дополнительной помощи.