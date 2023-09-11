Москва, 12 сентября, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Запад пытался сорвать прошедшие в России выборы — иностранные хакеры совершили 175 тыс. кибератак за три дня голосования. Об этом ТАСС рассказал специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Со стороны западных стран и их сателлитов наблюдались попытки не на словах, а на деле сорвать избирательную кампанию. Только за время выборов 8–10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тыс. кибератак», — заявил Аскальдович.

По словам дипломата, причиной этих атак является то, что на Западе серьёзно расстроены успехами российской власти.

Как сообщало ИА Регнум, президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети X (бывшая Twitter) назвал прошедшие в России выборы образцовыми.

В большинстве регионов России голосование проходило три дня — с 8 по 10 сентября. Оно касалось выборов губернаторов и местных парламентов. Кроме того, проводились довыборы депутатов Госдумы. Впервые в голосовании в рамках Единого дня голосования участвовали воссоединившиеся с Россией регионы ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Эксперт в сфере международных отношений, политический обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил заявил о необходимости донести до мировой общественности, что в новых субъектах РФ голосование проходит честно и прозрачно, а их жители стремятся выбирать своё будущее.