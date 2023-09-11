Париж, 11 сентября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. В МИД Франции не стали комментировать заявление российского дипломата Марии Захаровой о недопуске журналистов РФ на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита G20 в Индии, посчитав сказанное ею «преувеличением». Об этом сообщили РИА Новости.

IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press Эммануэль Макрон

«У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России», — пояснили французские дипломаты, добавив, что Мария Захарова известна своими преувеличениями.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября российских журналистов не допустили на пресс-конференцию президента Франции. Инцидент произошёл в комнате ожидания, где журналисты готовились к пресс-подходу лидеров Турции и Франции.

Когда главный редактор Russia News Екатерина Надольская попыталась пройти на выступление Макрона, её остановил охранник и спросил из какой она страны. Узнав, что из России, он преградил ей вход в зал. На вопрос о причине запрета он ответил, что она сама знает, почему.

Днём ранее канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 не пожелал ответить на вопросы российских журналистов об Украине и сбежал от них. Охранники не давали журналистам приблизиться к политику. Корреспонденты газеты «Известия» попытались задать вопросы, но канцлер скрылся за дверями зала для пресс-конференций.

Москва требует от Парижа извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию французского президента Эммануэля Макрона в Нью-Дели. Такое заявление 10 сентября сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.