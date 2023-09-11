В Москве скончалась заслуженная актриса РФ Мария Скуратова
В Москве на 91-м году умерла заслуженная актриса РФ Мария Скуратова
Москва, 11 сентября, 2023, 23:21 — ИА Регнум. 10 сентября в Москве умерла заслуженная советская и российская актриса Центрального академического театра Российской Армии Мария Морицевна Скуратова.
О смерти актрисы кино и театра на 91 году жизни сообщили её коллеги в некрологе на сайте Театра.
Мария Скуратова родилась 10 июня 1933 года в Москве в творческой семье. Родители, как и она, всю свою жизнь посвятили искусству.
В Театре Армии Мария Скуратова служила с 1955 по 2020 годы.
«По окончании Театрального училища имени Щукина Мария Морицевна была принята в труппу Театра Армии, куда её пригласил выдающийся режиссер Алексей Дмитриевич Попов. С тех пор более 65 лет всю свою творческую жизнь она посвятила Театру Армии», — написали коллеги, добавив, что артистка была умной, глубокой, скромной, интеллигентной и творческой личностью, о которых говорят, что на таких держится русский реалистический, психологический театр.
Звание заслуженной артистки Скуратовой присвоили в 2010 году.
В театре Мария Скуратова играла Дашу — в «Хождении по мукам», Соню в «Дяде Ване», Марфиньку в «Обрыве», Риту Осянину в спектакле «А зори здесь тихие» и много других ярких ролей.
Одна из последних ролей известной артистки — Анфуса Тихоновна в постановке «Волки и овцы» Островского.
Скуратова снималась в фильмах «Завещание», «Дядя Ваня», «Эхо» и других.
Коллеги отмечают, что для артистки было характерно углубленное, тонкое проникновение во внутренний мир любой героини.
Мария Морицевна была замужем за композитором Владимиром Рубиным. В браке родилась дочь Екатерина Скуратова, которая стала художником. Внук Сергей музыкант.
Прощание состоится в Николо-Архангельском крематории.