Москва, 11 сентября, 2023, 23:21 — ИА Регнум. 10 сентября в Москве умерла заслуженная советская и российская актриса Центрального академического театра Российской Армии Мария Морицевна Скуратова.

Официальный канал Центрального академического театра Российской Армии Актриса Центрального академического театра Российской Армии Мария Морицевна Скуратова

О смерти актрисы кино и театра на 91 году жизни сообщили её коллеги в некрологе на сайте Театра.

Мария Скуратова родилась 10 июня 1933 года в Москве в творческой семье. Родители, как и она, всю свою жизнь посвятили искусству.

В Театре Армии Мария Скуратова служила с 1955 по 2020 годы.

«По окончании Театрального училища имени Щукина Мария Морицевна была принята в труппу Театра Армии, куда её пригласил выдающийся режиссер Алексей Дмитриевич Попов. С тех пор более 65 лет всю свою творческую жизнь она посвятила Театру Армии», — написали коллеги, добавив, что артистка была умной, глубокой, скромной, интеллигентной и творческой личностью, о которых говорят, что на таких держится русский реалистический, психологический театр.

Звание заслуженной артистки Скуратовой присвоили в 2010 году.

В театре Мария Скуратова играла Дашу — в «Хождении по мукам», Соню в «Дяде Ване», Марфиньку в «Обрыве», Риту Осянину в спектакле «А зори здесь тихие» и много других ярких ролей.

Одна из последних ролей известной артистки — Анфуса Тихоновна в постановке «Волки и овцы» Островского.

Скуратова снималась в фильмах «Завещание», «Дядя Ваня», «Эхо» и других.

Коллеги отмечают, что для артистки было характерно углубленное, тонкое проникновение во внутренний мир любой героини.

Мария Морицевна была замужем за композитором Владимиром Рубиным. В браке родилась дочь Екатерина Скуратова, которая стала художником. Внук Сергей музыкант.

Прощание состоится в Николо-Архангельском крематории.